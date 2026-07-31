Orai News: बिना डॉक्टर क्लीनिक और बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर में छापा मार किया सीज

Orai News: कोंच। संवाददाता बिना डॉक्टर के चल रहे क्लीनिक पर स्वास्थ्य महकमे ने छापा मारा जबकि इसी के बगल में मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट न मिलने पर एसीएमओ ने क्लीनिक और मेडिकल स्टोर को सीज करने की कार्रवाई की।शुक्रवार की दोपहर एसीएमओ डॉ अरविंद भूषण ने कोंच के मारकंडेश्वर तिराहे के पास स्थित विमल क्लीनिक और तृप्ति मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। स्वास्थ्य टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों के दस्तावेजों के साथ चिकित्सा व्यवस्था और दवा वितरण प्रणाली की जांच की। वहीं जांच के दौरान विमल क्लीनिक में सबसे गंभीर अनियमितता यह मिली कि क्लीनिक पर डॉक्टर नहीं थे जबकि उनकी गैरमौजूदगी में एक अन्य व्यक्ति मरीजों का इलाज कर रहा था।

क्लीनिक में आंखों से संबंधित मरीजों का उपचार किया जा रहा था। टीम ने उपचार संबंधी अभिलेख, मरीजों के पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। जिसमें प्रथम दृष्टया चिकित्सा नियमों का गंभीर उल्लंघन मिला। इसके बाद एसीएमओ ने पास में स्थित तृप्ति मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। यहां भी जांच के दौरान पता चला कि मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद था और उसकी जगह एक अन्य व्यक्ति मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करा रहा था। दवा वितरण से जुड़ी इस लापरवाही को भी स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। अनियमितताओं की पुष्टि होने पर एसीएमओ डॉ अरविंद भूषण ने क्लीनिक और मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से सीज करने की कार्रवाई की। स्वास्थ्य महत्व की कार्रवाई से कई क्लीनिक संचालक और मेडिकल संचालक दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। एसीएमओ जालौन डॉ अरविंद भूषण ने बताया कि जिले में अवैध चिकित्सा सेवाओं और बिना योग्य चिकित्सक अथवा पंजीकृत फार्मासिस्ट के इलाज व दवा वितरण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।