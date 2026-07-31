Orai News: दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग को सीएमओ ने भ्रमण कर परखी व्यवस्थाएं

Orai News: उरई। संवाददाता उमस भरी गर्मी में डायरिया से बचाव को स्वास्थ्य महकमे और मलेरिया विभाग द्वारा घर-घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग के लिए सीएमओ ने भ्रमण करते हुए टीम को अभियान में लापरवाही में न बरतने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश में डेंगू मलेरिया से बचाव को सोर्स रिडक्शन का कार्य देख रही टीम के कार्य का जायजा लिया।गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ हरिनंदन प्रसाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डकोर के ग्राम राहिया तथा शहरीय क्षेत्र उरई के रामनगर में दस्तक अभियान में भ्रमण कर रही आशाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग की। सीएमओ ने निर्देश दिए कि दस्तक अभियान में डायरिया के रोगी पाए जाने पर उनको जिंक की गोली तथा ओआरएस तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।