Orai News: दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग को सीएमओ ने भ्रमण कर परखी व्यवस्थाएं
Orai News: उरई। संवाददाता उमस भरी गर्मी में डायरिया से बचाव को स्वास्थ्य महकमे और मलेरिया
Orai News: उरई। संवाददाता उमस भरी गर्मी में डायरिया से बचाव को स्वास्थ्य महकमे और मलेरिया विभाग द्वारा घर-घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग के लिए सीएमओ ने भ्रमण करते हुए टीम को अभियान में लापरवाही में न बरतने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश में डेंगू मलेरिया से बचाव को सोर्स रिडक्शन का कार्य देख रही टीम के कार्य का जायजा लिया।गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ हरिनंदन प्रसाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डकोर के ग्राम राहिया तथा शहरीय क्षेत्र उरई के रामनगर में दस्तक अभियान में भ्रमण कर रही आशाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग की। सीएमओ ने निर्देश दिए कि दस्तक अभियान में डायरिया के रोगी पाए जाने पर उनको जिंक की गोली तथा ओआरएस तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।
साथ ही ई कवच पोर्टल पर आभा आईडी, कीट सर्वेक्षण तथा चिन्हित रोगियों की सूची अवश्य पोर्टल पर अपडेट की जाए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सोर्स रिडक्शन के संबंध में आशाओं को निर्देश दिए कि कूलर, टंकी, बाल्टी, ड्रम, फ्रिज एवं अन्य कंटेंटरों में पानी इकट्ठा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिससे मच्छरों के लार्वा ना पनप पायें। सोर्स रिडक्शन टीम में जिला मलेरिया अधिकारी चंद्रशेखर, अर्बन कोऑर्डिनेटर संजीव चंदेरिया, तथा राहिया में आशा, आलिया बेगम, आशा संगिनी ममता शुक्ला एवं गिरिजा देवी आंगनबाड़ी उपस्थिति रही। रामनगर में राजकुमारी आशा तथा डॉक्टर अभिलाष प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उमरारखेड़ा मौजूद रहे।
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