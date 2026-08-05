Orai News: श्मशान घाट न होने से बारिश में तिरपाल तानकर अंतिम संस्कार
Orai News: कुठौंद के गांव नौरेजपुर में 45 वर्षीय देवेंद्र पाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए उचित व्यवस्था न होने पर परिवार और ग्रामीणों को भारी बारिश में तिरपाल लगाना पड़ा। यह स्थिति गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाती है और ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी श्मशान घाट की मांग की है।
Orai News: कुठौंद। संवाददाता क्षेत्र के गांव नौरेजपुर में श्मशान घाट की समुचित व्यवस्था न होने के कारण एक अधेड़ की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों को भारी बारिश के बीच त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा। यह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है।कुठौंद विकासखंड की ग्राम पंचायत नौरेजपुर निवासी देवेंद्र पाल 45 वर्ष पुत्र सियाराम पाल का बीमारी के चलते मंगलवार को गुजरात के पालनपुर स्थित सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और परिवार के भरण-पोषण के लिए पालनपुर में कलर-पेंट का काम करते थे। बुधवार सुबह शव पैतृक गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
लेकिन गांव में श्मशान घाट की कोई पक्की व्यवस्था न होने के कारण बारिश के बीच परिजनों ने तिरपाल तानकर अंतिम संस्कार किया। कीचड़ और पानी के बीच दाह संस्कार की यह मजबूरी देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में जल्द श्मशान घाट का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।