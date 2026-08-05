Orai News: भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का एट टोल पर किया स्वागत
Orai News: एट। संवाददाता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा के
Orai News: एट। संवाददाता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा के जनपद आगमन पर एट टोल प्लाजा में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा से सुभाष पिंडारी ने किया। इस दौरान डॉ. रोहित मिश्रा का घोड़ों और हाथी की आकर्षक अगुवानी के बीच भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास आकर्षण 51 किलो की पुष्पमाला रही, जिसे हाइड्रा मशीन की सहायता से डॉ. रोहित मिश्रा को पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह पिंडारी, शीलू गौतम विनीत पिंडारी, छोटू पिंडारी, प्रताप भान सिंह, राजकुमार, सुखनंदन सिंह, एडवोकेट नरेंद्र सिंह खांगर, जितेन्द्र सिंह खांगर, नगर उपाध्यक्ष भाजपा उरई ,नरेंद्र बाबू ,मिथुन परिहार, शनि परिहार आदि रहे।
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