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Orai News: प्रोबेशन विभाग में ढाई लाख की अनियमितता का आरोप, जिलाधिकारी से जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता जिला प्रोबेशन विभाग में बिना सामान खरीदे फर्जी बिल लगाकर भुगतान

Orai News: प्रोबेशन विभाग में ढाई लाख की अनियमितता का आरोप, जिलाधिकारी से जांच की मांग

Orai News: उरई। संवाददाता जिला प्रोबेशन विभाग में बिना सामान खरीदे फर्जी बिल लगाकर भुगतान कराने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी पर ढाई लाख रुपये की अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।शिकायतकर्ता विनीत कुमार ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बिना कोई सामान खरीदे फर्जी बिल लगाकर करीब ढाई लाख रुपये निकाल लिए। आरोप है कि इस पूरे मामले में विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भूमिका है। शिकायत में बताया गया कि भुगतान किए जाने के बाद भी आज तक संबंधित सामान विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

खरीद प्रक्रिया में नियमों का भी पालन नहीं किया गया। आरोप है कि बिना टेंडर और जैम पोर्टल की प्रक्रिया पूरी किए ही कागजों में सामान की खरीद दर्शा दी गई। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही विभाग में हुई वित्तीय अनियमितता की रिकवरी भी सुनिश्चित की जाए। फिलहाल जिलाधिकारी कार्यालय ने शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच के निर्देश दिए हैं।

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