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Orai News: सड़क दुर्घटनाओं में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: जालौन।संवाददाता अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए।

Orai News: सड़क दुर्घटनाओं में चार लोग घायल

Orai News: जालौन।संवाददाता अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। हरदोई जालौन मार्ग पर लौना के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें तीन युवक घायल हुए। वहीं बंगरा मार्ग पर सड़क हादसे में एक महिला घायल हुई。

सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

बुधवार को शाम कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घुआताल निवासी विश्वास द्विवेदी (22), मोहल्ला बापूसाहब निवासी पृथ्वीराज (24) व माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रााम चाकी निवासी अयान (21) बाइक से हरदोई गूजर मार्ग होकर जालौन की ओर आ रहे थे। जब वह इस रोड पर ग्राम लौना के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार के चालक ने बेकाबू होकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों बाइक सवार बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके से निकल रहे राहगीरों ने तीनों घायल युवकों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक डॉ. योगेश आर्या ने घायलों का उपचार किया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दूसरी दुर्घटना की जानकारी

उधर, कोतवाली माधौगढ़ क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी महेश कुमार अपनी पत्नी रामजानकी के साथ गुरुवार की सुबह जालौन आ रहे थे। जब वह बाइक से बंगरा मार्ग पर कमसेरा के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठी रामजानकी बाइक से गिरकर घायल हो गई। ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण 45 वर्षीय राम जानकी सड़क पर गिर कर घायल हो गयी। घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च संस्थान रेफर कर दिया।

सामान्य प्रश्न

जालौन में कितने लोग घायल हुए?
जालौन में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत चार लोग घायल हुए।
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