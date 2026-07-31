Orai News: संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, यमुना-बेतवा तट पर 9 राहत चौकियां स्थापित

Orai News: कालपी। संवाददाता यमुना व बेतवा नदियों में संभावित बाढ़ और लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। एसडीएम विनय कुमार मौर्य ने बताया कि तटवर्ती क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।कालपी तहसील में बीते कई वर्षों से यमुना का जलस्तर बढ़ने पर लगभग दो दर्जन गांव और नगर के छह मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कालपी में यमुना नदी का खतरे का निशान 108 मीटर निर्धारित है।

वर्ष 2025 में 2 अगस्त को आई बाढ़ के दौरान जलस्तर करीब 113 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे कई गांवों के साथ नगर के आधा दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो गए थे। इसी तरह बेतवा नदी में आई भीषण बाढ़ से भी तटवर्ती गांव प्रभावित हुए थे। एसडीएम ने बताया कि राहत कार्यों के लिए यमुना नदी के तटवर्ती सात अलग-अलग गांवों में बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित गांवों के लिए दो स्थानों पर बाढ़ राहत चौकियों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 9 बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय की गई हैं।राजस्व विभाग के अधिकारियों, क्षेत्रीय लेखपालों, कोटेदारों, स्वास्थ्य विभाग की टीमों, पुलिस और पीएसी को आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नाव, टार्च, रस्सी, जीवन रक्षक उपकरण और दवाओं का स्टॉक भी रखा गया है। प्रशासन ने तटवर्ती गांवों के लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।