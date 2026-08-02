Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: डीएम सर! कच्चा रास्ते में घुटनों तक भर जाता पानी, सड़क बनवाना दीजिएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता लोकार्पण के बाद पहली बार नवीन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित

Orai News: डीएम सर! कच्चा रास्ते में घुटनों तक भर जाता पानी, सड़क बनवाना दीजिएगा

Orai News: उरई। संवाददाता लोकार्पण के बाद पहली बार नवीन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इससे अलग ही नजारा दिखाई दिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान कराया। वैसे इस दौरान प्राप्त 68 शिकायतों में मौके पर 16 का निदान कराया गया। उमराखेरा मोहल्ले के कई दिव्यांगों ने कहा डीएम सर, दो साल से रास्ता कच्चा है। कीचड़ के साथ पानी भर जाने से दिक्कत होती है। डीएम ने ईओ नगर पालिका रामअचल कुरील को समाधान कराए जाने के निर्देश दिए।नवीन तहसील भवन में पहला समाधान दिवस होने से व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखी।

ये भी पढ़ें:Unnao News: सड़क, सिंचाई और योजनाओं की बदहाली पर फूटा गुस्सा

वार्ड नंबर एक मोहल्ला उमरारखेरा के दो दर्जन लोगों के साथ सभासद जितेंद्र व पकंज याज्ञिक ने 14 सूत्री ज्ञापन दिया। इसमें मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले कई साल से मोहल्ले की दो दर्जन गलियां कच्ची पड़ी हैं। बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, विद्युत पोल, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, सोलर ट्यूबवेल, आधुनिक व्यायामशाला, स्पटा पुल का उच्चीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार का ज्ञापन दिया। इस दौरान दिव्यांग शिवप्रसाद, शकुंलता ने डीएम से कहा, दो साल से रास्ता खराब है। कीचड़ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। बगल में नाला होने से पानी आ जाता है। इसके अलावा वार्ड नंबर 19 चंद्र नगर सभासद मंजीत कौर व प्रतिनिधि राजू सिंधी ने मंदिर जीर्णोद्धार व सोलर ट्यूवबेल की मांग रखी। राम नगर, पटेल नगर, तुलसी नगर के अलावा तमाम जगह के लोगों ने ज्ञापन दिया। यहां पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एच एन प्रसाद, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, तहसीलदार श्रीश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Chitrakoot News: पूरी क्षमता से नहीं चल रही पंप कैनाल, माइनरों की नहीं हुई साफ-सफाई
ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: डीएम और एसपी ने आलापुर तहसील में की जनसुनवाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।