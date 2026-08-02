Orai News: डीएम सर! कच्चा रास्ते में घुटनों तक भर जाता पानी, सड़क बनवाना दीजिएगा

Orai News: डीएम सर! कच्चा रास्ते में घुटनों तक भर जाता पानी, सड़क बनवाना दीजिएगा
Orai News: उरई। संवाददाता लोकार्पण के बाद पहली बार नवीन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित
Orai News: उरई। संवाददाता लोकार्पण के बाद पहली बार नवीन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इससे अलग ही नजारा दिखाई दिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान कराया। वैसे इस दौरान प्राप्त 68 शिकायतों में मौके पर 16 का निदान कराया गया। उमराखेरा मोहल्ले के कई दिव्यांगों ने कहा डीएम सर, दो साल से रास्ता कच्चा है। कीचड़ के साथ पानी भर जाने से दिक्कत होती है। डीएम ने ईओ नगर पालिका रामअचल कुरील को समाधान कराए जाने के निर्देश दिए।नवीन तहसील भवन में पहला समाधान दिवस होने से व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखी।
वार्ड नंबर एक मोहल्ला उमरारखेरा के दो दर्जन लोगों के साथ सभासद जितेंद्र व पकंज याज्ञिक ने 14 सूत्री ज्ञापन दिया। इसमें मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले कई साल से मोहल्ले की दो दर्जन गलियां कच्ची पड़ी हैं। बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, विद्युत पोल, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, सोलर ट्यूबवेल, आधुनिक व्यायामशाला, स्पटा पुल का उच्चीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार का ज्ञापन दिया। इस दौरान दिव्यांग शिवप्रसाद, शकुंलता ने डीएम से कहा, दो साल से रास्ता खराब है। कीचड़ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। बगल में नाला होने से पानी आ जाता है। इसके अलावा वार्ड नंबर 19 चंद्र नगर सभासद मंजीत कौर व प्रतिनिधि राजू सिंधी ने मंदिर जीर्णोद्धार व सोलर ट्यूवबेल की मांग रखी। राम नगर, पटेल नगर, तुलसी नगर के अलावा तमाम जगह के लोगों ने ज्ञापन दिया। यहां पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एच एन प्रसाद, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, तहसीलदार श्रीश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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