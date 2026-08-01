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Orai News: आवासीय विद्यालय में एफएसओ ने किया फायर ऑडिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कालपी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अग्निशमन अधिकारी एके सिंह के निर्देश पर अग्नि सुरक्षा जागरूकता एवं फायर ऑडिट कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्निशमन दल ने विद्यालय की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और छात्रों को आग से बचाव के तरीके और अग्निशामक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया।

Orai News: आवासीय विद्यालय में एफएसओ ने किया फायर ऑडिट

Orai News: कालपी। जिला अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) एके सिंह के निर्देश पर फायर स्टेशन कालपी के प्रभारी के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छौंक में फायर ऑडिट एवं अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्निशमन केंद्र कालपी के प्रभारी विनोद नायक, फायरमैन प्रदीप कुमार सहित अग्निशमन टीम ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, जल भंडारण व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की। टीम ने विद्यालय की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की हकीकत देख कर आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने छात्राओं एवं शिक्षकों को आग लगने के कारण, उससे बचाव के उपाय तथा आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन के एक निश्चित स्तर पर मिलने से आग लगती है। साथ ही आग बुझाने की विभिन्न विधियों एवं अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या शुभानी श्रीवास्तव, शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्राओं ने सहभागिता की।

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