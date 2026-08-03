Orai News: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने पर आतिशबाजी कारोबारी की मौत, तीन गंभीर घायल

Orai News: कोंच में सोमवार शाम को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में आतिशबाजी कारोबारी अमोल अग्रवाल की मौत हो गई, जबकि उनके तीन साथी गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कार तेज रफ्तार में थी और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।

Orai News: कोंच। संवाददाता कोंच जालौन रोड पर पचीपुरा के पास सोमवार शाम को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई और उसमें सवार आतिशबाजी कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके तीन साथी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए ले जाया गया।

सोमवार शाम को जालौन से आतिशबाजी की खरीदारी कर अपने घर लहार मध्यप्रदेश वापस कार में सवार होकर लौट रहे आतिशबाजी कारोबारी की कार कोंच कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले ग्राम पचीपुरा के पास सड़क हादसे की शिकार हो गई। जिससे आतिशबाजी कारोबारी अमोल अग्रवाल 35 वर्ष की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों मन्नू उर्फ अजय 40 वर्ष, मधुर सिंह 35 वर्ष और पिंटू 32 वर्ष को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।