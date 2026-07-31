Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी चोरी जाने से बची, आरोपी पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता नवनिर्मित सदर तहसील भवन में खड़ी नायब तहसीलदार की सरकारी चार

Orai News: नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी चोरी जाने से बची, आरोपी पकड़ा

Orai News: उरई। संवाददाता नवनिर्मित सदर तहसील भवन में खड़ी नायब तहसीलदार की सरकारी चार पहिया गाड़ी शुक्रवार को चोरी होने से बाल-बाल बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने चोरी का प्रयास करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।शनिवार को सदर तहसील भवन में डीएम की अध्यक्षता में पहला समाधान दिवस होना है। इसी की तैयारियों में नायब तहसीलदार हरदीप व्यस्त थे। इसी दौरान चालक की लापरवाही से गाड़ी की चाबी एक व्यक्ति के हाथ लग गई। उसने चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। आवाज सुनकर तहसील में मौजूद लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: सवारी बनकर बैठा, चालक के उतरते ही लेकर फरार हुआ ऑटो; पांच दिन बाद चोर गिरफ्तार

पुलिस उसे कोतवाली ले आई और पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति का दिमागी संतुलन ठीक नहीं लग रहा है। प्रथम दृष्टया वह मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है। इसी कारण पुलिस अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है और मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।