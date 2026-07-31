Orai News: नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी चोरी जाने से बची, आरोपी पकड़ा
Orai News: उरई। संवाददाता नवनिर्मित सदर तहसील भवन में खड़ी नायब तहसीलदार की सरकारी चार
Orai News: उरई। संवाददाता नवनिर्मित सदर तहसील भवन में खड़ी नायब तहसीलदार की सरकारी चार पहिया गाड़ी शुक्रवार को चोरी होने से बाल-बाल बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने चोरी का प्रयास करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।शनिवार को सदर तहसील भवन में डीएम की अध्यक्षता में पहला समाधान दिवस होना है। इसी की तैयारियों में नायब तहसीलदार हरदीप व्यस्त थे। इसी दौरान चालक की लापरवाही से गाड़ी की चाबी एक व्यक्ति के हाथ लग गई। उसने चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। आवाज सुनकर तहसील में मौजूद लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस उसे कोतवाली ले आई और पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति का दिमागी संतुलन ठीक नहीं लग रहा है। प्रथम दृष्टया वह मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है। इसी कारण पुलिस अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है और मामले की जांच कर रही है।
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