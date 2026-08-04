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Orai News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित गोष्ठी में दी जानकारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: जालौन।। संवाददाता भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा के तत्वावधान में जालौन बालिका इंटर कॉलेज

Orai News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित गोष्ठी में दी जानकारियां

Orai News: जालौन।। संवाददाता भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा के तत्वावधान में जालौन बालिका इंटर कॉलेज में ‘पर्यावरण संरक्षण क्या, क्यों और कैसे’ विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। परिषद की ओर से विद्यालय की 175 छात्राओं को चार-चार रजिस्टर भी वितरित किए गए।कार्यक्रम में डॉ. वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि पर्यावरण केवल पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, वायु, मिट्टी और समस्त जीव-जंतुओं का संतुलन ही पर्यावरण है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

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साथ ही प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे प्रयास भी पर्यावरण बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। संचालक अभिषेक गोस्वामी ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र और अनियंत्रित शहरीकरण प्रकृति के संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी अभी से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनेंगे तो भविष्य में समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझाते हुए अनावश्यक जल व्यर्थ न बहाने, बिजली की बचत करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने विद्यालय की 175 छात्राओं को चार-चार रजिस्टर वितरित किए। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश सिंघल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुशील बाजपेयी, अशोक कुमार गुप्ता, राजीव माहेश्वरी, धर्मेंद्र मिश्रा, अरुण मिश्रा, अनुराग बहरे, श्याम किशोर गुप्ता, रमाकांत पुरवार, आदि रहे।

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