Orai News: भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में किया पौधरोपण
Orai News: जालौन, संवाददाता। भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज
Orai News: जालौन, संवाददाता। भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने पौधा लगाकर किया। परिसर में छायादार और फलदार विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। छात्र-छात्राओं ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। परिषद के संरक्षक डॉ. वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण और जंगलों की कटाई चिंता का विषय है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संभालना चाहिए। शाखा अध्यक्ष सुशील कुमार बाजपेयी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का नैतिक दायित्व है।
आज पौधरोपण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होगा। प्रधानाचार्य गुरु प्रकाश दीक्षित ने कहा कि यह अभियान मां और मातृभूमि के सम्मान के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम में गिरीश गुप्ता, राजीव महेश्वरी, जितेंद्र गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।