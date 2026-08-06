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Orai News: भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: जालौन, संवाददाता। भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज

Orai News: भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में किया पौधरोपण

Orai News: जालौन, संवाददाता। भारत विकास परिषद छत्रसाल शाखा ने स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने पौधा लगाकर किया। परिसर में छायादार और फलदार विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। छात्र-छात्राओं ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। परिषद के संरक्षक डॉ. वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण और जंगलों की कटाई चिंता का विषय है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संभालना चाहिए। शाखा अध्यक्ष सुशील कुमार बाजपेयी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का नैतिक दायित्व है।

आज पौधरोपण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होगा। प्रधानाचार्य गुरु प्रकाश दीक्षित ने कहा कि यह अभियान मां और मातृभूमि के सम्मान के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम में गिरीश गुप्ता, राजीव महेश्वरी, जितेंद्र गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे।

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