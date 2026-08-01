Orai News: एसपी ने किए थाना प्रभारी स्तर के फेरबदल, कोंच कोतवाली को मिला नया प्रभारी
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था बेहतर करने
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से थाना प्रभारियों में बदलाव किया है। एसपी ने अपराध शाखा प्रभारी निगवेंद्र प्रताप सिंह को कोंच कोतवाली का नया प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कोंच कोतवाली के प्रभारी रहे ब्रजेश बहादुर सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद निगवेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।