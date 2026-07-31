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Orai News: खाद का स्टॉक होने के बावजूद नहीं मिल रही समय पर, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: - तीन तीन बोरी डीएपी-यूरिया की बाध्यता से बढ़ी दिक्कत - बुवाई प्रभावित होने की

Orai News: खाद का स्टॉक होने के बावजूद नहीं मिल रही समय पर, किसान परेशान

Orai News: कुठौंदा। संवाददाता विकासखंड नदीगांव के कुठौंदा क्षेत्रीय सरकारी समिति में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि समिति में खाद का स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें समय पर नहीं मिल पा रही है।किसानों ने बताया कि समिति निर्धारित समय पर नहीं खुलती है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ता है। इससे खरीफ सीजन की बुवाई का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों का आरोप है कि इस बाध्यता से समय पर खाद नहीं मिल पा रही और बुवाई में देरी की आशंका बढ़ गई है।

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उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्टॉक के अनुसार मांग के आधार पर खाद का वितरण किया जाए और समिति के खुलने का समय निर्धारित कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस संबंध में समिति सचिव का कहना है कि शासन के नियमों के अनुसार किसान के खतौनी में रकवा चाहे 5 एकड़ हो या 15 एकड़, एक बार में उसे केवल 3 बोरी डीएपी और 3 बोरी यूरिया ही दी जाएगी। इसी कारण किसानों को बार-बार समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

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