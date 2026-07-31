Orai News: उरई नगर पालिका के ईओ को अतिरिक्त चार्ज देकर बढ़ाया कद

Orai News: उरई नगर पालिका के ईओ को अतिरिक्त चार्ज देकर बढ़ाया कद
Orai News: उरई। संवाददाता जिले में इन दिनों सरकारी व्यवस्था का गजब हाल है। जिस उरई नगर
Orai News: उरई। संवाददाता जिले में इन दिनों सरकारी व्यवस्था का गजब हाल है। जिस उरई नगर पालिका की जांच चल रही हैं, उसके ईओ को कालपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। शासन के अनु सचिव ने पत्र जारी किया है। राही के छापेमारी के ठीक दो बाद दिन अतिरिक्त प्रभार मिलने से तरह, तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर उरई नगर पालिका की जांच चल रही है। रिंकू सिंह राही की जगह अब सुरेश चंद्र सोनी को पदेन सदस्य बनाकर नामिम गंगे की टीम जांच कर रही है।
हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस पालिका की टीम अभी ठीक से जांच भी नहीं कर पाई, उसके ईओ रामअचल कुरील को कालपी नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभारी दिया गया है। अनु सचिव रवींद्र सिंह ने यह पत्र जारी किया है। सोशल मीडिया पर यह पत्र तैर रहा है। जब से डला हैं, तब से लोग तरह, तरह की बातें लिखकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
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