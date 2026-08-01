Orai News: लापता 9 वर्षीय बच्ची बस स्टैंड से सकुशल बरामद

Orai News: कोंच। संवाददाता कस्बे में शुक्रवार शाम को घर से निकली नौ वर्षीय बच्ची के अचानक लापता होने को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची बस स्टैंड से मिली। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली।पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम सूचना मिली थी कि 9 वर्षीय बच्ची घर से चाउमीन (चाट) बनाने के लिए आवश्यक सामान लेने निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की सूचना पर तत्काल थाने में गुमशुदगी के साथ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तीन अलग-अलग टीमें गठित की। एक टीम को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर सर्च अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई, दूसरी टीम विभिन्न थाना क्षेत्रों में तलाश करती रही, जबकि तीसरी टीम लगातार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी रही। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान बच्ची की लोकेशन बस स्टैंड के आसपास दिखाई दी। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बच्ची को सकुशल बरामद करने वाली टीम ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्ची से पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह स्वयं घर से चली गई थी या किसी ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था। मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।