Orai News: 70 वर्षीय वृद्ध का शव फंदे से लटका मिला, तीन दिन से था बंद घर
Orai News: उरई। संवाददाता मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव शनिवार सुबह उनके
Orai News: उरई। संवाददाता मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव शनिवार सुबह उनके घर में फंदे से लटका मिला। शव तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। उमरारखेड़ा निवासी दयाराम 70 वर्ष अपने घर में अकेले रहते थे। शादी न होने के कारण भतीजा दिनेश पाल उनकी देखभाल करता था। वह दूसरे प्रदेश में ट्रक चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से घर पर ही रह रहे थे। खाने-पीने और जरूरी सामान के लिए भतीजा अक्सर उनके घर जाता था। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से दयाराम के घर का दरवाजा बंद था और कोई आ-जा नहीं रहा था।
शनिवार सुबह घर के अंदर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दिनेश को सूचना दी। दिनेश जब मौके पर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो दयाराम का शव फंदे पर लटका था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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