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Orai News: प्राइवेट पार्ट पर लात लगने से बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कदौरा के ग्राम ताहरपुर में मंगलवार को मवेशियों को बांधने और गंदगी बहाने पर विवाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पड़ोसी पर आरोप है कि उसने लाठी से हमला किया और बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में लात मारी, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज की है।

Orai News: प्राइवेट पार्ट पर लात लगने से बुजुर्ग की मौत

Orai News: कदौरा। संवाददाता थाना क्षेत्र के ग्राम ताहरपुर में मंगलवार दोपहर सीसी सड़क पर मवेशी बांधने और गंदगी बहाने को लेकर हुए विवाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोसी बुजुर्ग ने लाठी लेकर हमला किया और इसी दौरान बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में लात मार दी, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर आरोपी पड़ोसी पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।ताहरपुर निवासी जगराम कुशवाहा 70 वर्ष अपनी चार भैंसें और कुछ बकरियां घर के बाहर बनी सीसी सड़क पर बांधता था। मवेशियों का गोबर व गंदा पानी वह नाली में बहा देता था।

सामने रहने वाले सगनू राईन 70 वर्ष और अन्य पड़ोसी कई बार उसे सड़क पर अतिक्रमण न करने और गंदगी न फैलाने के लिए मना कर चुके थे, लेकिन वह नहीं माना। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जगराम सड़क पर भैंसों को नहला रहा था और मल को सीधे नाली में बहा रहा था। इसका सगनू राईन और उनके 18 वर्षीय बेटे हबीबुल्ला ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ते ही जगराम लाठी लेकर सगनू और हबीबुल्ला पर हमला करने दौड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डर के मारे पिता-पुत्र भागने लगे। इसी दौरान सगनू राईन सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। परिजनों का आरोप है कि गिरने से पहले जगराम ने बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में लात भी मारी। परिजन उन्हें कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी जगराम के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम है।

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