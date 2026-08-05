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Orai News: बुजुर्ग की हुई मौत में पोस्टमार्टम में निजी अंग पर चोट की पुष्टि नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कदौरा। संवाददाता ग्राम ताहरपुर में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले

Orai News: बुजुर्ग की हुई मौत में पोस्टमार्टम में निजी अंग पर चोट की पुष्टि नहीं

Orai News: कदौरा। संवाददाता ग्राम ताहरपुर में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच हुई एक बुजुर्ग की मौत मामले में पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया, लेकिन रिपोर्ट में निजी अंग पर चोट से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जिसे लेकर सीओ कालपी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और परिजनों के बयान लिए।ग्राम ताहरपुर निवासी सगनू और जगभान कुशवाहा के मकान पास-पास हैं। दोनों के बीच जानवर बांधने, गोबर फैलने और नाली जाम होने को लेकर काफी समय से तनातनी चल रही थी। इसी बीच गत दिनों सगनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

मृतक पक्ष ने आरोप लगाया था कि जगभान कुशवाहा ने सगनू के निजी अंग पर प्रहार किया था, जिससे उनकी मौत हुई। सूचना पर कदौरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। क्षेत्राधिकारी राजेश कमल ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निजी अंग पर चोट लगने से मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का सही कारण रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। सीओ राजेश कमल ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी।

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