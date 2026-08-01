Orai News: प्रशासन का चला डंडा, आधा दर्जन खाद की दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

Orai News: उरई। संवाददाता जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी ने कालपी क्षेत्र के अंतर्गत खाद एवं बीज के दुकानदारों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों के शटर डालकर भागने एवं जांच में अनियमितता मिलने पर आधा दर्जन दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए ।शनिवार को पूरे दिन कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने कालपी क्षेत्र में खाद एवं बीज की दुकानों का निरीक्षण किया तथा कमिया मिलने पर छह खाद एवं बीज के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया गया। निरीक्षण में स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर तथा स्टॉक एवं रेट बोर्ड अपूर्ण रखने एवं पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर, रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट नहीं करने तथा जबरदस्ती जिंक, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्त्व किसानों को वितरण करने पर एवं प्रतिष्ठान बंद कर भागने पर कार्रवाई की है।

जिन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें आरके फर्टिलाइजर, कालपी, महादेव प्रसाद ओंकार प्रसाद एंड संस, कालपी, आईएफएफडीसी किसान सेवा केंद्र द्वितीय कालपी, गुप्ता खाद भंडार, कालपी, सत्यम फर्टिलाइजर, कालपी, यशराज शाक्य ट्रेडर्स, आटा शामिल हैं। कृषि अधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की गई। समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।