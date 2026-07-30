Orai News: रिंकू सिंह राही ! अब आप न्यायिक हैं, जांच समिति में सदस्य नहीं, जांच करना अपेक्षित नहीं
Orai News: -17 दिनों बाद रिसीव हुआ पत्र, अब रिंकू सिंह राही जांच समिति से हटे-न्यायिक गंगे ने 17 जुलाई को जारी किए गए पत्र का दिया हवाला-न्यायिक उरई। संवाददातानग
Orai News: उरई। संवाददाता नगर पालिका की जांच को लेकर चल रहा विवाद का आखिकार पटाक्षेप हो गया। शुक्रवार दोपहर साढे़ बारह बजे अपर जिलाधिकारी नामिम गंगे द्वारा जारी किए गए पत्र में उपजिलाधिकारी न्यायिक व ज्वाइंट मजिस्टे्रट को नगर पालिका की जांच समिति से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह एसडीएम सुरेश चंद्र सोनी पदेन सदस्य होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। रिंकू सिंह राही कक्ष में पत्र रिसीव कराकर इस बात की जानकारी दी गई है। 17 दिनों बाद मिले पत्र को लेकर तरह, तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है।नामिम गंगे द्वारा ज्वाइंट मजिस्टे्रट व एसडीएम न्यायिक को लिखे गए पत्र में कहा कि बीती 10 और 11 जुलाई को सभासदों द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र के आधार पर डीएम द्वारा 18 जून को जो तीन सदस्यीय टीम बनाई गई थी।
उसमें अधोहस्तक्षरी अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी जालौन व अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग उरई को पदेन सदस्य शामिल किया गया था। रिंकू सिंह राही उपजिलाधिकारी जालौन का स्थानांतरण न्यायिक पद पर होने के कारण डीएम के अनुमोदन पर 17 जुलाई को जारी पत्र में रिंकू सिंह राही की जगह राकेश कुमार सोनी को पदेन सदस्य जांच समिति में नामित होने का उल्लेख है। चूंकि जांच समिति में उपजिलाधिकारी पदेन सदस्य है। एसडीएम के पद से उपजिलाधिकारी न्यायिक उरई के पद पर स्थानांतरित होने के कारण जांच समिति में आप सदस्य नहीं है। ऐसी दशा में आपके स्तर से जांच किया जाना अपेक्षित नहीं है।
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