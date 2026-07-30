Orai News: रिंकू सिंह राही ! अब आप न्यायिक हैं, जांच समिति में सदस्य नहीं, जांच करना अपेक्षित नहीं

Orai News: उरई। संवाददाता नगर पालिका की जांच को लेकर चल रहा विवाद का आखिकार पटाक्षेप हो गया। शुक्रवार दोपहर साढे़ बारह बजे अपर जिलाधिकारी नामिम गंगे द्वारा जारी किए गए पत्र में उपजिलाधिकारी न्यायिक व ज्वाइंट मजिस्टे्रट को नगर पालिका की जांच समिति से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह एसडीएम सुरेश चंद्र सोनी पदेन सदस्य होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। रिंकू सिंह राही कक्ष में पत्र रिसीव कराकर इस बात की जानकारी दी गई है। 17 दिनों बाद मिले पत्र को लेकर तरह, तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है।नामिम गंगे द्वारा ज्वाइंट मजिस्टे्रट व एसडीएम न्यायिक को लिखे गए पत्र में कहा कि बीती 10 और 11 जुलाई को सभासदों द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र के आधार पर डीएम द्वारा 18 जून को जो तीन सदस्यीय टीम बनाई गई थी।