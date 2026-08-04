Orai News: पचनद धाम से भूतेश्वर मंदिर जा रहे कावड़ियों के लिए रामपुरा में की गई सेवा व्यवस्था

Orai News: माधोगढ़। संवाददाता सावन माह में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। पचनद धाम से भूतेश्वर मंदिर सरावन की ओर जाने वाले लगभग 200 कावड़ यात्रियों के लिए रामपुरा के निनावली तिराहे पर स्वल्पाहार, मेडिकल सुविधा और विश्राम की विशेष व्यवस्था अपना दल के नेता ओंकार सिंह ठाकुर विक्की भईया व उनके सहयोगियों द्वारा की गई।इस कावड़ यात्रा में ग्राम क्योलारी, हिंगुटा, सरावन और गोहन के भक्तगणों की अलग-अलग टोलियां जल चढ़ाने के लिए रवाना हुईं। रास्ते में थके यात्रियों के लिए स्थानीय लोगों ने सेवा शिविर लगाकर फल, जलपान और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। ओंकार सिंह ठाकुर विक्की भईया ने बताया कि सेवा कार्य में कई ग्राम प्रधानों के साथ रामपुरा के पार्षदगण और अपना दल एस के युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्य सहयोग किया।