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Orai News: तीन बच्चों की मां लापता... बच्चे पूछ रहे कब आएंगी मम्मी... डीएम से गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: पिता बोला, मां को याद कर रोते हैं बच्चे बच्चों और बुजुर्ग पिता के

Orai News: तीन बच्चों की मां लापता... बच्चे पूछ रहे कब आएंगी मम्मी... डीएम से गुहार

Orai News: उरई। संवाददाता उरई कोतवाली क्षेत्र के रहिया गांव से एक मां के लापता होने से उसके तीन मासूमों बच्चों की दुनिया ही उजड़ गई। युवती के तीनों बच्चे पिछले तीन महीने से मम्मी कब आएंगी.. पूछते-पूछते थक गए हैं। पत्नी को तलाशते-तलाशते हताश पिता ऋषि राज अपने तीनों बच्चों को साथ गुरुवार को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठ गया।उरई कोतवाली क्षेत्र के रहिया गांव निवासी मजदूर ऋषि राज की 32 वर्षीय पत्नी अनीता उर्फ ममता बीमी 11 अप्रैल से लापता है। घर की जिम्मेदारी और बच्चों की परवरिश अकेले संभाल रहे ऋषि का कहना है कि उन्होंने थाने से लेकर रिश्तेदारों तक हर जगह पत्नी की तलाश की पर कोई सुराग नहीं मिला।

सबसे ज्यादा तकलीफ तीन बच्चों को है। बड़ा बेटा 13 साल का है। वह स्कूल के साथ-साथ अब घर के काम में भी हाथ बंटाता है। 10 साल की बच्ची अक्सर रात में उठकर रोती है और मां को याद करती है। सबसे छोटा 7 साल बेटा हर आने-जाने वाले से पूछता है क्या मेरी मम्मी आई। आर्थिक तंगी के बीच ऋषि मजदूरी कर परिवार पाल रहा है, साथ में बच्चों को भी देख रहा है। आरोप है कि पत्नी के संबध में कुछ जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस कार्रवाई न होने से निराश ऋषि राज बच्चों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचा और परिसर में धरने पर बैठ गया। उसने मांग की कि उसकी पत्नी को सकुशल बरामद कर बच्चों को उनकी मां लौटाई जाए।

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