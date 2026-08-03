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Orai News: पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क बनी मुसीबत,आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कोंच में नमामि गंगे अमृत योजना के तहत सिंहवाहिनी माता मंदिर से मरई माता मंदिर तक पेयजल पाइपलाइन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क की खुदाई के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभासद महेंद्र सिंह कुशवाहा ने एसडीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

Orai News: पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क बनी मुसीबत,आक्रोश

Orai News: कोंच। संवाददाता नगर में नमामि गंगे अमृत योजना के तहत सिंहवाहिनी माता मंदिर से मरई माता मंदिर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई किए जाने के बाद भी अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है। सड़क को लंबे समय से क्षतिग्रस्त अवस्था में छोड़ दिए जाने से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुदी हुई सड़क के कारण आवागमन बाधित हो गया है और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नगर पालिका परिषद कोंच के सभासद महेंद्र सिंह कुशवाहा ने एसडीएम अभिनव कुमार से शिकायत कर समस्या से अवगत कराया है।

उन्होंने मांग की है कि संबंधित विभाग को तत्काल निर्देश देकर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए तथा सड़क की मरम्मत कराकर आवागमन सुचारु कराया जाए। सभासद ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता की परेशानियां और बढ़ेंगी। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। वही एसडीएम कोंच अभिनव कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा, संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

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