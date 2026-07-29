Orai News: संशोधित फोटो नंबर के साथ

Orai News: रेंढ़र में टूटी नहर की रेलिंग से बना रहता हादसों का खतरा- नहरों की दशा में नहीं हो रहा सुधार, सिंचाई में किसानों को होगी परेशानी- दोनों ओर बनी साइडवाल

Orai News: उरई। संवाददाता विभाग नहरों की मरम्मत के नाम पर भले ही हर साल भारी भरकम बजट खर्च कर रहा हो लेकिन अधिकांश जगहों पर वर्षा पुरानी बनी पुलियों की रेलिंग टूटी पड़ी है वहीं साइडवाल टूटने से सिंचाई के लिए किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी इसमें सुधार न होने से आने वाले समय में किसानों को सिंचाई के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

पुलियों की मरम्मत की स्थिति विभाग द्वारा हर साल नहर पुलों पुलियों की मरम्मत से लेकर इसमें पक्के कार्य के लिए काफी बजट खर्च किया जाता है लेकिन हालात अभी भी काफी खराब हैं। लोहई माइनर के तहत आने वाले ग्राम रेंढ़र में बनी नहर पुलिया पूरी तरह टूटी चुकी है और इसके ढोल बाहर निकल आए हैं इससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। यही नहीं साइडवाल के धसकने से पानी ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में घुस जाता है। इसकी शिकायत कई बार किसानों द्वारा नहर विभाग के अधिकारियों से की तलेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हालांकि अभी किसानों को नहरों से पानी की जरूरत नहीं है लेकिन रबी की बुआई के दौरान किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय किसानों से प्रशासन से मांग की है कि पुलिया की रेलिंग के साथ ही इसकी क्षतिग्रस्त साइडवाल का निर्माण शीघ्र कराया जाए जिससे सैकड़ों की संख्या में किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

कन्हरी में मानकविहीन कार्य कन्हरी में बन रहे नहर पुल में लगाए मानकविहीन कार्य के आरोप

उरई। कोंच नदीगांव के बीच में कन्हरी पर पड़ने वाले नहर पुल के निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों ने मानकविहीन काम कराने के आरोप लगाए हैं। यह काम लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण दिलीप कुमार, बृजेश, रामसिया ने बताया कि वर्षा बीतने के बाद भी इस पुल से आवागमन शुरू नहीं हो पाया। विभागीय इंजीनियरों की अनदेखी से ठेकेदार ने जमकर मानकों की अनदेखी की है और निर्धारित मानक के अनुसार सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं किया गया। अभी भी यहां से आवागम शुरू नहीं हो पाया है