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Orai News: सियार के हमले से दो महिलाएं घायल, ग्रामीणों ने सियार को डंडों से मार गिराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कुसमिलिया। संवाददाता डकोर थाना क्षेत्र के कबिलपुरा गांव में सोमवार देर शाम सियार

Orai News: सियार के हमले से दो महिलाएं घायल, ग्रामीणों ने सियार को डंडों से मार गिराया

Orai News: कुसमिलिया। संवाददाता डकोर थाना क्षेत्र के कबिलपुरा गांव में सोमवार देर शाम सियार के हमले से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर सियार को मौके पर ही मार डाला और दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत ठीक बताई गई।कबिलपुरा गांव निवासी रामकली 55 वर्ष और मालती 65 वर्ष शाम के समय अपने घर की बकरियों को खेत में हरा चारा चरवा रही थी। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक एक सियार निकला और दोनों पर झपट पड़ा। सियार ने दोनों के हाथ, पैर और पीठ पर काटकर उन्हें लहूलुहान कर दिया।

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हमले के दौरान रामकली ने हिम्मत दिखाते हुए पास पड़े डंडे से सियार पर वार करना शुरू कर दिया। महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से सियार पर हमला कर उसे मार गिराया। घटना के बाद दोनों घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार कर घावों की सफाई और टांके लगाए। डॉक्टरों के अनुसार दोनों महिलाओं की हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में जंगली जानवरों के खेतों तक पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने वन विभाग से गांव के आसपास गश्त बढ़ाने और लोगों को सतर्क करने की मांग की है। पुलिस ने भी मामले की जानकारी लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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