Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गाय की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता बैरिकेडिंग ना होने से खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर

Orai News: खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गाय की मौत

Orai News: उरई। संवाददाता बैरिकेडिंग ना होने से खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर एक गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। गाय की मौत से मोहल्ले के लोगों में बिजली विभाग की कार्यशैली के प्रति भारी आक्रोश है।बिजली विभाग की लापरवाही से खुले में रखे ट्रांसफार्मर अब बारिश के मौसम में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बार-बार समस्या बताने और लोगों के शिकायत करने के बाद भी जिले के साथ मुख्यालय में रखे खुले में ट्रांसफार्मर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। खुले में रखे ट्रांसफार्मर ने आखिर एक गाय माता की जान ही ले ली।

ये भी पढ़ें:Etah News: ट्रांसफार्मरों पर नहीं सुरक्षा के इंतजाम, सड़क पर खड़े कर दिए ट्राली ट्राली ट्रांसफार्मर

बुधवार की दोपहर इंदिरा आवासीय कॉलोनी कालपी रोड उरई मेडिकल कॉलेज के सामने जय मां दुर्गा स्कूल के सामने खुले में ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गाय ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गाय की मौत से मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। मोहल्ले के लोगों ने ट्रांसफार्मर के आसपास बैरिकेडिंग कराने की मांग की है, जिससे बारिश के मौसम में फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं बीते कुछ समय पहले मोहल्ला राजेंद्र नगर सरस्वती शिशु मंदिर के पास खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो चुकी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।