Orai News: खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गाय की मौत
Orai News: उरई। संवाददाता बैरिकेडिंग ना होने से खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर
Orai News: उरई। संवाददाता बैरिकेडिंग ना होने से खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर एक गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। गाय की मौत से मोहल्ले के लोगों में बिजली विभाग की कार्यशैली के प्रति भारी आक्रोश है।बिजली विभाग की लापरवाही से खुले में रखे ट्रांसफार्मर अब बारिश के मौसम में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बार-बार समस्या बताने और लोगों के शिकायत करने के बाद भी जिले के साथ मुख्यालय में रखे खुले में ट्रांसफार्मर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। खुले में रखे ट्रांसफार्मर ने आखिर एक गाय माता की जान ही ले ली।
बुधवार की दोपहर इंदिरा आवासीय कॉलोनी कालपी रोड उरई मेडिकल कॉलेज के सामने जय मां दुर्गा स्कूल के सामने खुले में ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गाय ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गाय की मौत से मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। मोहल्ले के लोगों ने ट्रांसफार्मर के आसपास बैरिकेडिंग कराने की मांग की है, जिससे बारिश के मौसम में फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं बीते कुछ समय पहले मोहल्ला राजेंद्र नगर सरस्वती शिशु मंदिर के पास खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो चुकी है।
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