Orai News: रिंकू सिंह राही समर्थक व फैंस बोले, जब भ्रष्टाचार उजागर होने लगा, तब उन्हें जांच से हटा दिया!

Orai News: -फेसबुक, टिवटर के साथ व्हाटसएप पर तमाम लोगों ने जाहिर की नाराजगी-लोग बोले, ईमानदार अधिकारी से भ्रष्ट तंत्र क्यों घबराया हुआ िदख रहा फोटो परिचय, 31 ओआर

Orai News: उरई। संवाददाता नगर पालिका की जांच से आईएएस व न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को हटाए जाने का मुददा सोशल मीडिया पर खूब गर्माया हुआ है। जब से राही समर्थकों, फैंस के साथ ही सभासदों को उनके हटाए जाने की खबर लगी हैं, उनमें नाराजगी है। तमाम लोगों ने फेसबुक, व्हाटसएप के साथ एक्स पर आक्रोश जताया और कहा कि जब भ्रष्टाचार उजागर होने लगा तो उन्हें (रिंकू सिंह) जांच से हटा दिया गया। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल किसी पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

जारी विवाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से हटने के बाद भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। सभासद विपिन सेठ ने फेसबुक पर लिखकर सवाल खड़े किए। कहा, जब सइयां थानेदार तो काहे का डर। बोले, जब एक ईमानदार आईएएस चोरी पकड़ने ही वाले थे, तभी ऐन वक्त पर उन्हें अपने कार्य से रोकने के लिए पूरी कायनात लग गई। लिखा, अगर रिंकू सिंह राही को नहीं रोका जाता तो जितने भी जिम्मेदार हैं, उनकी पोल खुल जाती, लेकिन साहिबा जनता है। सब जान और समझ चुकी है। इसी तरह अजय वरिष्ठ के फेसबुक एकाउंट से ईमानदार अधिकारी से भ्रष्ट तंत्र क्यों घबराया लिखकर आइना दिखाया है। कई लोगों ने रिंकू सिंह राही के एक्स का वह स्कीन शॉट भी डाला हैं, जिसमें उन्होंने न जाने कितना नीचे गिराने की ठान चुके हैं जालौन के अधिकारी... लिखा है।

सोशल मीडिया पर रोष उरई। सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह राही फैंस व समर्थकों का गुस्सा देखने लायक रहा। पोस्टों के माध्यम से केवल एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर जांच में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उन्हें हटा दिया गया। फैंस ने यह भी लिखा कि भ्रष्टाचार की परतें खुलती देख अफसरों के कान खड़े हो गए थे।

अतिरिक्त चार्ज का मुद्दा उरई नगर पालिका के ईओ को अतिरिक्त चार्ज देकर बढ़ाया कद

-उरई के अलावा अब कालपी में भी देखेंगे कामकाज, शासन ने जारी किया पत्र

सोशल मीडिया पर वायरल, सवाल िकए गए खडे़

उरई। संवाददाता

जिले में इन दिनों सरकारी व्यवस्था का गजब हाल है। जिस उरई नगर पालिका की जांच चल रही हैंं, उसके ईओ को कालपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। शासन के अनु सचिव ने पत्र जारी किया है। राही के छापेमारी के ठीक दो बाद दिन अतिरिक्त प्रभार मिलने से तरह, तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर उरई नगर पालिका की जांच चल रही है। रिंकू सिंह राही की जगह अब सुरेश चंद्र सोनी को पदेन सदस्य बनाकर नामिम गंगे की टीम जांच कर रही है।हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस पालिका की टीम अभी ठीक से जांच भी नहीं कर पाई, उसके ईओ रामअचल कुरील को कालपी नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभारी दिया गया है। अनु सचिव रवींद्र सिंह ने यह पत्र जारी किया है। सोशल मीडिया पर यह पत्र तैर रहा है। जब से डला हैं, तब से लोग तरह, तरह की बातें लिखकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।