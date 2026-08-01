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Orai News: सभासद ने खोला मोर्चा; लगाए आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कोंच। संवाददाता नदीगांव नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर वार्ड संख्या-5

Orai News: सभासद ने खोला मोर्चा; लगाए आरोप

Orai News: कोंच। संवाददाता नदीगांव नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर वार्ड संख्या-5 के सभासद अमित कुमार जाटव ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रदर्शन करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सभासद ने नगर पंचायत प्रशासन पर फर्जी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, अवैध इंटरलॉक फैक्ट्री को संरक्षण देने तथा निजी भूमि पर बिना नोटिस कार्रवाई करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और धरने पर बैठ गए।सभासद अमित जाटव का कहना है कि नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग के नाम पर 15 से 20 ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो वास्तविक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति एक साथ नगर पंचायत और मनरेगा दोनों जगह कार्यरत दिखाया गया है तथा दोनों स्थानों से वेतन प्राप्त कर रहा है।

उनके अनुसार यह सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड संख्या-5 में आवासीय क्षेत्र के भीतर लंबे समय से अवैध रूप से इंटरलॉक ईंट निर्माण की फैक्ट्री संचालित की जा रही है।

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