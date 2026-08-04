Orai News: रिमझिम बारिश से गर्मी से मिली राहत, बाजार और सड़कें प्रभावित
Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन में सोमवार रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश मंगलवार को भी
Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन में सोमवार रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश मंगलवार को भी दिनभर जारी रही। लगातार बरसते बादलों ने उमस और तेज गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही दिनचर्या भी प्रभावित हुई।सुबह से ही आसमान घने बादलों से ढका रहा। बीच-बीच में तेज और हल्की बारिश का दौर चलता रहा। मौसम खुशनुमा होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर पानी भरने और फिसलन के कारण परेशानी भी हुई। बारिश के चलते नगर की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक परेशान नजर आए। फिसलन और पानी से भरी सड़कों पर उन्हें सावधानी से सफर करना पड़ा।
स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जाने वाले लोगों ने छाता और रेनकोट का सहारा लिया। कई जगहों पर लोग दुकानों और शेड के नीचे खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार करते दिखे। लगातार बारिश का असर बाजारों पर भी पड़ा। सामान्य दिनों की तुलना में बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम रही। व्यापारियों का कहना है कि खराब मौसम के कारण खरीदारी प्रभावित हुई है। जिन दुकानों में छत की व्यवस्था नहीं थी, वहां कारोबार ठप सा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भी हल्की बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं नगर पालिका की टीम जलभराव वाले क्षेत्रों में सफाई और निकासी में जुटी है।
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