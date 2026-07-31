Orai News: कंपोजिट विद्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण
Orai News: उरई में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री मॉडल एवं अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विद्यालय का निर्माण यूपीपीसीएल द्वारा लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है, और इसका लक्ष्य अक्टूबर 2027 है।
Orai News: उरई। संवाददाता मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में ग्राम मडोरा में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल एवं अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय का निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल द्वारा लगभग 24 करोड़ 2 लाख 49 हजार रुपये की लागत से कराया जा रहा है। परियोजना को अक्टूबर 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवन, कॉलम का कार्य सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी तथा कार्य में और अधिक तेजी लाकर समयबद्ध रूप से इसे पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह विद्यालय जनपद के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। इस अवसर पर डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद, बीएसए विकास चौधरी सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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