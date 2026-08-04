Orai News: पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर किया गया रुद्राभिषेक

Orai News: कोंच। संवाददाता नगर के मुहल्ला पटेल नगर स्थित शिव शक्ति सिद्ध पीठ मंदिर (नहर कोठी) में पार्थिव शिवलिंग निर्माण रुद्राभिषेक एवं शिव अर्चन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजकों ने बताया कि मंदिर परिसर में 30 जुलाई से 27 अगस्त तक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण रुद्राभिषेक एवं विशेष शिव अर्चन का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर रहे हैं । कार्यक्रम के मुख्य यजमान लड्डू गोपाल हैं। पंडित शिवाकांत शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है शिव पुराण के अनुसार सावन भगवान शिव का प्रिय माह है 27 अगस्त को ददरुआ सरकार का आगमन होगा।