Orai News: सीएम के साथ मंच पर जनप्रतिनिधियों के साथ रहेंगे प्रांतीय नेता

Orai News: उरई। संवाददाता शहर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के साथ बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। पार्टी के जानकारों की मानें तो सीएम के साथ मंच पर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री और प्रदेश मंत्री के साथ पूर्व सांसद रहेंगे। मंडल अध्यक्ष व पूर्व जिलाध्यक्ष हैलीपेड पर सीएम का स्वागत करेंगे, ऐसी कार्ययोजना बनाई जा रही है। वहीं, पार्टी का कोई सीनियर छूटने न पाए, इसको लेकर पुरानी लिस्टों को खंगाला जा रहा है।

मुख्यमंत्री का दौरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को जनपद दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह मुख्यालय के कालपी रोड स्थित इंदिरा स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए शासन की महत्वपूर्ण जनता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम आने के बाद से जिला प्रशासन व भाजपा अपने अपने स्तर के साथ तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता मनोज कुमार यादव की मानें तो सीएम के साथ मंच पर जिले के तीनों विधायकों में सदर गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ मूलचंद्र निरंजन व कालपी विनोद चतुर्वेदी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, प्रदेश महामंत्री अनिल यादव रहेंगे। पूर्व सांसद भानू प्रताप वर्मा के रहने की भी उम्मीद है। इसके अलावा हेलीपेड पर मंडल अध्यक्ष स्वागत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद जाते वक्त संगठन के पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ कई पदाधिकारी मिलेंगे। इसको लेकर भाजपा द्वारा सूची बनाई जा रही है। गुरुवार को सूची बनाने के लिए दिन भर मंथन चलता रहा। उम्मीद है कि आज 24 जुलाई को सूची बनने के बाद देर शाम को जिला प्रशासन को सौंप दी जाएगी।