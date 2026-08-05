Orai News: रिमझिम बारिश के बीच निकला चेहल्लुम जुलूस, ताजिया सुपुर्दे खाक
Orai News: कोटरा। संवाददाता मोहर्रम के 40 दिन बाद मनाए जाने वाले चेहल्लुम का जुलूस
Orai News: कोटरा। संवाददाता मोहर्रम के 40 दिन बाद मनाए जाने वाले चेहल्लुम का जुलूस बुधवार को रिमझिम बारिश के बीच पूरे अकीदत के साथ निकाला गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नगर के पंचतन पीर पर सुबह से ही ताजियों को एकत्रित किया गया और फिर कर्बला में सुपुर्दे खाक किया गया।मंगलवार शाम से रुक-रुक कर हो रही बारिश से युवाओं में मायूसी थी, लेकिन बुधवार दोपहर में मौसम साफ होते ही जुलूस की तैयारी शुरू हुई। कुछ देर बाद नगर के चार ताजिए मैदाने कर्बला की ओर रवाना हुए। इनमें मौधइया मुहल्ले का सबसे छोटा ताजिया मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।
बारिश और तेज पानी के डर से ताजियों को पॉलिथिन से ढका गया था, जिससे उनकी सुंदरता पूरी तरह नहीं दिख सकी, लेकिन युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। हुसैन-हुसैन और या अली के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। जुलूस में नगर के सभी मुस्लिम भाई, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस बल भी तैनात रहा। मैदाने कर्बला पहुंचकर सभी ताजियों को विधि-विधान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इसके साथ ही मोहर्रम के मातमी माह का समापन हुआ और अमन-भाईचारे का पैगाम दिया गया।
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