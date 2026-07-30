Orai News: सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा में खराब प्रगति पर 76 पंचायत सचिवों को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में ढिलाई के कारण खराब हो रही जिले की प्रगति को लेकर सीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों की बैठक लेकर काम की प्रगति की समीक्षा की। खराब परफार्मेंस पर जिले के 76 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई साथ ही तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

शासन द्वारा सीएम डैश वोर्ड के माध्यम से हर माह जिले में विकास एवं राजस्व कार्या की समीक्षा की जाती है। इसमें विकास कार्या की प्रगति के आधार पर ही जिलेवार रैंकिंग निर्धारित होती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों की प्रगति ठीक न होने के चलते जिले की प्रदर्शन खराब हो रहा है। इसके मद्देनजर सीडीओ केके सिंह ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सभी सचिवों की बैठक लेकर ग्रामवार विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान लगभग सभी गांवों में प्रगति ठीक न मिलने पर कदौरा में सात, महेवा में छह, जालौन में दस, डकोर में दस, कोंच में नौ, नदीगांव में दस व कुठौंद के आठ पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए। सीडीओ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो पंचायत सचिव ठीक काम नहीं करेंगे उनके क्लस्टर घटाए जाएंगे इसलिए सभी लोग अपनी प्रगति में सुधार लाएं अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद, डीडीओ निशांत पाण्डेय, मुबारक खान, आशीष कुमार, धर्मेंद् सहित तमाम लोग मौजूद रहे।