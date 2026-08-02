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Orai News: सीसीटीवी कैमरे की केबल चोरी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कदौरा। संवाददाता कदौरा क्षेत्र के ग्राम जैसेकपुर में सीसीटीवी कैमरे की केबल चोरी

Orai News: सीसीटीवी कैमरे की केबल चोरी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Orai News: कदौरा। संवाददाता कदौरा क्षेत्र के ग्राम जैसेकपुर में सीसीटीवी कैमरे की केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में केबल ऑपरेटर दानी प्रसाद निवासी ग्राम कांगखेड़ा, थाना कदौरा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके पास से करीब 30 मीटर लंबी मीटर केबल चोरी कर ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी है।

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