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Orai News: वृद्ध को बंधक बनाकर कुल्हाड़ी से हमला, हालत गंभीर, ग्वालियर रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कदौरा। संवाददाता थाना कदौरा अंतर्गत ग्राम चतेला में शनिवार दोपहर को पारिवारिक विवाद में

Orai News: वृद्ध को बंधक बनाकर कुल्हाड़ी से हमला, हालत गंभीर, ग्वालियर रेफर

Orai News: कदौरा। संवाददाता थाना कदौरा अंतर्गत ग्राम चतेला में शनिवार दोपहर को पारिवारिक विवाद में चार लोगों ने एक वृद्ध को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर उसे मरणासन्न कर दिया। घायल को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है।ग्राम चतेला निवासी 60 वर्षीय कालका प्रसाद कुशवाहा शनिवार को अपने मकान में काम करवा रहा था। तभी परिवार के ही चार लोग गाली-गलौज करते हुए पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कालका को खींचकर अपने घर ले जाकर कमरे में बंधक बना लिया और लाठी-डंडों से पीटने के बाद कुल्हाड़ी से सिर पर कई वार किए।

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खून से लथपथ कालका वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। परिजनों ने तुरंत कालका को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर चोट देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। कालका अपनी पत्नी के साथ घर पर अकेला रहता है। उसके बच्चे बाहर पानी-पुरी का काम करते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला की जांच शुरू कर दी है।

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