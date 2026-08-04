Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: 10 से चलेगा तिरंगा यात्रा, भाजपा ने तैयारियों की समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा की जिला कार्यशाला एक

Orai News: 10 से चलेगा तिरंगा यात्रा, भाजपा ने तैयारियों की समीक्षा की

Orai News: उरई। संवाददाता भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा की जिला कार्यशाला एक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें 10 अगस्त से जिले भर में होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।मुख्य अतिथि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने बताया,10 से 14 अगस्त तक जनपद में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा 1से 2 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। प्रत्येक मंडल में 10से 12अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 अगस्त से 14अगस्त तक स्वतंत्र संग्राम से जुड़े स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के आस पास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Lalitpur News: गांव-गांव जाएगी संत शिरोमणि रविदास की कलश यात्रा: रामकिशोर

13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा समाज के सभी वर्गों को लेकर निकली जाएगी। जिला प्रभारी अशोक जाटव, विवेक कुशवाहा पुष्पेंद्र सेंगर, नीरज दुबे, रामानुग्रह राजावत, विनोद अहिरवार, रेखा वर्मा, रामजी राजपूत, अमित पाण्डेय, धीरज बाथम, रिशाल सिंह, मनोज यादव, आकाश ग़होई आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों होंगे सम्मानित
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।