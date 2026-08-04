Orai News: 10 से चलेगा तिरंगा यात्रा, भाजपा ने तैयारियों की समीक्षा की
Orai News: उरई। संवाददाता भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा की जिला कार्यशाला एक
Orai News: उरई। संवाददाता भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा की जिला कार्यशाला एक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें 10 अगस्त से जिले भर में होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।मुख्य अतिथि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने बताया,10 से 14 अगस्त तक जनपद में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा 1से 2 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। प्रत्येक मंडल में 10से 12अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 अगस्त से 14अगस्त तक स्वतंत्र संग्राम से जुड़े स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के आस पास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा समाज के सभी वर्गों को लेकर निकली जाएगी। जिला प्रभारी अशोक जाटव, विवेक कुशवाहा पुष्पेंद्र सेंगर, नीरज दुबे, रामानुग्रह राजावत, विनोद अहिरवार, रेखा वर्मा, रामजी राजपूत, अमित पाण्डेय, धीरज बाथम, रिशाल सिंह, मनोज यादव, आकाश ग़होई आदि रहे।
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