Orai News: चौराहे पर फिसली बाइक, दो घायल
Orai News: जालौन में शुक्रवार की सुबह बाइक सवार दो युवकों का चौराहे के पास हादसा हो गया। बाइक फिसलने के कारण दोनों युवक घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका इलाज हो रहा है।
Orai News: जालौन। संवाददाता बाइक से उरई की ओर जा रहे युवकों की चौराहे के पास फिसल गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए।कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तोपखाना निवासी शैलेंद्र व अजमेरी शुक्रवार की सुबह बाइक से उरई की ओर जा रहे थे। जब उनकी बाइक चौराहे के पास पहुंची, तभी अचानक सामने जानवर आने से उनकी बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को राहगीरों ने सीएचसी पहुंचाया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
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