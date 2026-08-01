Orai News: पुलिस जनता से नजदीकी बढ़ाए, तभी अपराधियों पर अंकुश लगेगा

Orai News: कोंच। संवाददाता जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक डा ईशान सोनी ने शनिवार को कोतवाली का औचक निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने ने दो टूक अधिनस्थों को हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस जनता से नजदीकी बढ़ाए तभी अपराधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।शनिवार को कोतवाली कोंच आए अपर पुलिस अधीक्षक डा ईशान सोनी ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की व्यवस्थाओं, साफ-सफाई और चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का गहनता से जायजा लिया गया। निरीक्षण में थाना परिसर की साफ-सफाई, बैरकों की व्यवस्था, मेस, मालखाने तथा जब्त किए गए वाहनों की स्थिति का निरीक्षण किया गया। एएसपी ने परिसर में मिली कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया।

इसके साथ ही विवेचकों की समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित विवेचनाओं की प्रगति की जांच की गई। एएसपी ने सभी विवेचनाओं का 60 एवं 90 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि फरियादियों को समय पर न्याय मिल सके। निरीक्षण के दौरान एएसपी डा ईशान सोनी ने स्पष्ट किया कि थानों में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री और मसाले की गुणवत्ता की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक डा ईशान सोनी ने सभी पुलिसकर्मियों को अनुशासन, स्वच्छता, बेहतर कार्यप्रणाली और जनसुनवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ परमेश्वर प्रसाद, कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह, एसएस आई विमलेश कुमार मौजूद रहे।