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Orai News: मारपीट की रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता रेंडर थाना क्षेत्र ग्राम कन्हरपुरा निवासी अरविंद और गुड्डू ने गांव

Orai News: मारपीट की रिपोर्ट

Orai News: उरई। संवाददाता रेंडर थाना क्षेत्र ग्राम कन्हरपुरा निवासी अरविंद और गुड्डू ने गांव के ही सुरेश सहित तीन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मारपीट में अरविंद की पत्नी और लड़की घायल हो गई जिनको इलाज के लिए जाया गया। मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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