Orai News: जालौन चेन लूट कांड का खुलासा: औरैया में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया शातिर लुटेरा

Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन कोतवाली क्षेत्र में जुलाई माह में हुई चर्चित चेन स्नैचिंग की घटना का पर्दाफाश पड़ोसी जिला औरैया पुलिस की सतर्कता से हुआ है। जालौन पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की शुरुआती नाकामी के बाद औरैया कोतवाली व एसओजी-सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 21 वर्षीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और 15,150 रुपये नगद बरामद हुए हैं।पूछताछ में आरोपी लुटेरे ज्ञानेंद्र उर्फ साहिल निवासी शीतलपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि 30 जुलाई को औरैया के मेहौली ओवरब्रिज के पास महिला से चेन लूटी थी।

इसके अलावा उसने बांदा और जुलाई में जालौन कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला से सोने की चेन छीनने की बात भी स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि जालौन और अन्य जनपदों से लूटी गई चेन को उसके फरार साथी ने कानपुर में बेच दिया था। लूट के रुपयों में से उसे 55,000 रुपये मिले थे, जिसमें से 39,000 रुपये नगद देकर उसने दो दिन पहले ही किस्तों पर यह नई बाइक खरीदी थी। अब जालौन पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं घटना में शामिल दूसरे फरार बदमाश की गिरफ्तारी और जालौन से लूटी गई सोने की चेन की बरामदगी के लिए जालौन एसओजी टीम कानपुर और आसपास के ठिकानों पर डेरा डाले हुए है।