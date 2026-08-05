Orai News: बीडीओ की पहल से चमका करहिया का पौराणिक शिवालय, गंदगी से मिली मुक्ति
Orai News: सिरसाकलार। संवाददाता विकास खंड कुठौन्द के ग्राम करहिया स्थित पौराणिक शिवालय मंदिर परिसर अब
Orai News: सिरसाकलार। संवाददाता विकास खंड कुठौन्द के ग्राम करहिया स्थित पौराणिक शिवालय मंदिर परिसर अब पूरी तरह स्वच्छ हो गया है। अब श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए कीचड़ और गंदगी से नहीं जूझना पड़ेगा।पिछले कई महीनों से मंदिर में नियमित साफ-सफाई न होने के कारण स्थिति खराब हो गई थी। हाल की बारिश के बाद प्रांगण में भारी कीचड़ जमा हो गया था। इससे श्रद्धालुओं, महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन-पूजन के लिए आने-जाने में भारी असुविधा हो रही थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने तत्काल पहल की। उन्होंने पूर्व सचिव वेदप्रकाश के सहयोग से मंदिर परिसर में विशेष सफाई अभियान चलवाया।
पंचायत के ग्राम प्रधान शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की पूरी टीम मौके पर पहुंची और जी-तोड़ मेहनत की। कई घंटों की मेहनत के बाद पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ और भव्य बना दिया गया। परिसर से कीचड़ हटाकर फर्श और आसपास के क्षेत्र को साफ किया गया। सफाई के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य हो गई है। काम पूरा होने पर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। लोगों ने बीडीओ अरुण कुमार सिंह, पूर्व सचिव वेदप्रकाश तथा सभी सफाई कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक तत्परता के कारण अब बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु मंदिर आकर पूजा-अर्चना कर सकेंगे।
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