Orai News: एक्सप्रेस वे पर पेवर मशीन में डीसीएम ने मारी टक्कर, रिपोर्ट दर्ज

Orai News: जालौन।संवाददाता बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर मरम्मत कार्य कर लौट रही पेवर मशीन में पीछे से आ रहे डीसीएम चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में पेवर मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। कंपनी के कर्मचारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डीसीएम व उसके चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिरिया सलेमपुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आरसीसी डेवलपर्स का प्लांट लगा है। इस प्लांट की पेवर मशीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर मरम्मत का कार्य कर रही थी। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद मशीन वापस लौट रही थी। तभी किमी संख्या 209 सरावन के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर के चालक ने पेवर मशीन में पीछे से टक्कर मार दी।