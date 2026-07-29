Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें नवजात बालिका के बारे में जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता30 जून को ग्राम रगेदा में मिली परित्यक्त नवजात बालिका के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर प्राेबेशन विभाग ने आम जन

Orai News: 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें नवजात बालिका के बारे में जानकारी

Orai News: उरई। संवाददाता 30 जून को ग्राम रगेदा में मिली परित्यक्त नवजात बालिका के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर प्रोबेशन विभाग ने आम जन से अनुरोध किया है कि किसी को इस बारे में जानकारी हो तो अवगत कराएं अन्यथा 15 दिन के बाद उसको दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा।जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कि परित्यक्त नवजात शिशु (बालिका) बीती 30 जून को को ग्राम रगेदा थाना कोतवाली उरई में समय प्रातः 11:20 मिनट पर प्राप्त हुआ थी। नवजात बालिका को दो जुलाई को संरक्षण एवं देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति जालौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत नवजात शिशु (बालिका) को राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण इकाई जालौन में दो जुलाई को आवासित कराया गया है। जिस किसी को शिशु (बालिका) के माता-पिता रिश्तेदार आदि के सम्बंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो 15 दिन के अन्दर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट में सूचना दे सकते है, अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त बालिका को दत्तक ग्रहण हेतु स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Girl

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।