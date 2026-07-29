Orai News: 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें नवजात बालिका के बारे में जानकारी
Orai News: उरई। संवाददाता30 जून को ग्राम रगेदा में मिली परित्यक्त नवजात बालिका के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर प्राेबेशन विभाग ने आम जन
Orai News: उरई। संवाददाता 30 जून को ग्राम रगेदा में मिली परित्यक्त नवजात बालिका के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर प्रोबेशन विभाग ने आम जन से अनुरोध किया है कि किसी को इस बारे में जानकारी हो तो अवगत कराएं अन्यथा 15 दिन के बाद उसको दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा।जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कि परित्यक्त नवजात शिशु (बालिका) बीती 30 जून को को ग्राम रगेदा थाना कोतवाली उरई में समय प्रातः 11:20 मिनट पर प्राप्त हुआ थी। नवजात बालिका को दो जुलाई को संरक्षण एवं देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति जालौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत नवजात शिशु (बालिका) को राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण इकाई जालौन में दो जुलाई को आवासित कराया गया है। जिस किसी को शिशु (बालिका) के माता-पिता रिश्तेदार आदि के सम्बंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो 15 दिन के अन्दर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट में सूचना दे सकते है, अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त बालिका को दत्तक ग्रहण हेतु स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा।
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