Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: सर्पदंश से बालक की हालत बिगड़ी, उरई रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: कालपी के मोहल्ला राम चबूतरा में 8 वर्षीय उत्तम यादव को सांप ने काट लिया। झूला झूलते समय यह घटना हुई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहाँ उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया।

Orai News: सर्पदंश से बालक की हालत बिगड़ी, उरई रेफर

Orai News: कालपी। संवाददाता स्थानीय नगर के मोहल्ला राम चबूतरा में 8 वर्षीय बालक को सर्प ने काट लिया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उत्तम यादव 8 वर्ष पुत्र कपिल यादव पेड़ पर झूला झूल रहा था। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। सर्पदंश के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी लेकर पहुंचे। सीएचसी में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. अशोक कुमार एवं उनकी टीम ने बालक का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
kalpi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।