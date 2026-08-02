Orai News: सर्पदंश से बालक की हालत बिगड़ी, उरई रेफर
Orai News: कालपी के मोहल्ला राम चबूतरा में 8 वर्षीय उत्तम यादव को सांप ने काट लिया। झूला झूलते समय यह घटना हुई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहाँ उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया।
Orai News: कालपी। संवाददाता स्थानीय नगर के मोहल्ला राम चबूतरा में 8 वर्षीय बालक को सर्प ने काट लिया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उत्तम यादव 8 वर्ष पुत्र कपिल यादव पेड़ पर झूला झूल रहा था। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। सर्पदंश के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी लेकर पहुंचे। सीएचसी में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. अशोक कुमार एवं उनकी टीम ने बालक का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया।
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