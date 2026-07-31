Orai News: विजेंद्र हत्याकांड: जांच अधूरी, कार-डीजल-मोबाइल की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस ने 86 दिन पहले उरई के रिनिया गांव के बाहर
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस ने 86 दिन पहले उरई के रिनिया गांव के बाहर से अगवा किए गए विजेंद्र हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने का दावा किया है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। अपहरण से लेकर हत्या और शव को ठिकाने लगाने तक की कई कड़ियां अब भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं।पुलिस के मुताबिक साजिश में एक चौथे व्यक्ति की भूमिका की भी बात सामने आई है जो हरियाणा का आज़ाद सरपंच है और इसने विजेंद्र की शादी शुदा प्रेमिका सपना के पति मोहित मलिक को विजेंद्र की हत्या की सुपारी दी थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान और गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
जांच एजेंसियां उस वाहन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिसमें अपहरण और हत्या को अंजाम दिया गया। वाहन किसके नाम है और क्या उसके मालिक की इस वारदात में कोई भूमिका थी, इसका पता लगाने के लिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।शव को जलाने के लिए लगभग 40 लीटर डीजल इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस यह पता कर रही है कि डीजल किस पेट्रोल पंप से खरीदा गया। इसके लिए आसपास के पंपों के सीसीटीवी फुटेज और बिलों की जांच की जा रही है। मृतक विजेंद्र का मोबाइल भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को शक है कि मोबाइल में मौजूद कॉल डिटेल और चैट से साजिश की और परतें खुल सकती हैं। इसी वजह से मोबाइल की बरामदगी को जांच की प्राथमिकता में रखा गया है। फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपी दंपति ही पूरी साजिश में शामिल थे या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच चल रही है और जल्द ही पूरे सच से पर्दा उठेगा।
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