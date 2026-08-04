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Orai News: बिच्छू काटने के बाद से बीमार चल रहे अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: आटा। संवाददाता थाना क्षेत्र के ग्राम परासन के कुइयाझोर निवासी 58 वर्षीय अधेड़ की

Orai News: बिच्छू काटने के बाद से बीमार चल रहे अधेड़ की मौत

Orai News: आटा। संवाददाता थाना क्षेत्र के ग्राम परासन के कुइयाझोर निवासी 58 वर्षीय अधेड़ की मंगलवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शाम करीब 6 बजे सरमन दास 58 वर्ष की तबीयत अचानक खराब हुई। परिजन उसे इलाज के लिए गांव से बाहर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अधेड़ के पुत्र फूल सिंह ने बताया कि 18 जुलाई को सरमन दास को बिच्छू ने काट लिया था। तब उसका इलाज कराया गया था, लेकिन तभी से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। गांव में भी शोक की लहर है।

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परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

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