Orai News: 9वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, मोबाइल पर बात करने को लेकर डांटा था
Orai News: कोंच। संवाददाता नया पटेल नगर में बुधवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय
Orai News: कोंच। संवाददाता नया पटेल नगर में बुधवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय छात्रा ज्योति का शव घर के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि छात्रा बचपन से ही मामा के घर रह रही थी और मोबाइल पर बात करने को लेकर मामा ने उसे फटकारा था जिससे तनाव में आकर उसने खुदकुशी कर ली।मोहल्ला नया पटेल नगर निवासी इंद्रपाल सिंह के घर 16 वर्षों से उनकी भांजी ज्योति 17 वर्ष रह रही थी।
इंद्रपाल की बहन मंजेश, निवासी ग्राम निनावली जांगीर थाना रामपुरा, की 16 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। इसके बाद इंद्रपाल ज्योति को लेकर कोंच आ गए थे और तब से वह यहीं रहकर नगर स्थित संस्कृत पाठशाला में कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी। बुधवार दोपहर इंद्रपाल जब घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर दरवाजा पीटने के बाद घर में मौजूद इंद्रपाल की दूसरी बहन रजनी का 15 वर्षीय पुत्र शिवम, निवासी ग्राम जैतपुरा थाना कैलिया ने आकर दरवाजा खोला। अंदर जाने पर आंगन में लगे जाल से साड़ी के फंदे पर ज्योति का शव लटका देख परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के समय मृतका की मामी आरती पड़ोस में एक कार्यक्रम में गई थी। इंद्रपाल ने बताया कि ज्योति किसी युवक से फोन पर बात करती थी। करीब एक माह पहले समझाने के बाद भी मंगलवार को उसने फिर बात करते देखा तो मोबाइल छीनकर भविष्य में बात न करने की हिदायत दी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है।
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